الجامعة تعلن توقيف رئيس فريق نسوي بسبب التحرش باللاعبات

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف رئيس إحدى فرق كرة القدم النسوية بسبب تحرشه باللاعبات.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن لجنة الأخلاقيات قررت توقيف سعيد لغزيل، رئيس نادي نهضة المضيق لكرة القدم النسوية، لمدة 5 سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، لتوجيهه رسائل للاعبات عن طريق تطبيق المحادثات الفورية ” وتساب” تتضمن عبارات تنم عن التحرش الجنسي.

كما أصدرت لجنة الجامعة جملة من العقوبات جاءت على الشكل التالي:

توجيه اندار للسيد أحمد بوكطاية، الكاتب العام لفريق أولمبيك أسفي، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، لتضمينه لعبارات غير لائقة في مراسلة وجهها للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في إطار المراسلات الإدارية.

– توقيف السيد رضوان العلالي، المدرب السابق لفريق رجاء بني ملال، لـ3 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، لإدلائه بتصريحات يتهم من خلالها الحكم الذي قاد اللقاء جمع بين فريقي رجاء بني ملال والكوكب المراكشي، برسم الجولة 5 من البطولة الاحترافية INWI 2 بالتحيز دون دليل.

– توقيف السيد فخر الدين ميري، مدرب فريق الاتفاق المراكشي، لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، لإدلائه بتصريحات يشكك من خلالها في نزاهة ومصداقية المنافسة الرياضية، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع الإتحاد الإسلامي الوجدي، برسم الجولة 6 من البطولة الاحترافية INWI 2.

– تغريم نادي رجاء زهور أسفي لكرة القدم النسوية، مبلغ 30 ألف درهم، لقيام كاتبه الإداري السيد كريم الجيادي، بمحاولة تغليط الطاقم الطبي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتقديمه لاعبة للفحص الطبي باسم لاعبة أخرى.

– توقيف السيد يوسف أغريس، الكاتب العام لفريق نادي رجاء زهور أسفي، لمدة 3 سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم.

– توقيف السيد كريم الجيادي، مدير النادي لرجاء زهور أسفي، لمدة 3 سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم.

– توقيف كوير لحاية، لاعبة نادي رجاء زهور أسفي لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.

– توقيف سعيدة العجيل، لاعبة نادي رجاء زهور أسفي لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.

– توقيف السيدة مليكة علجي، رئيسة فريق نادي وجدة لكرة القدم النسوية، لمدة 5 سنوات نافذة، مع تغريمها مبلغ 50 ألف درهم، لوجود اختلالات في تدبير مالية النادي، مخالفة بذلك لعقدة الأهداف الموقعة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

– توقيف السيد محمد البورقادي، المدير التقني لفريق نادي وجدة لكرة القدم النسوية، لمدة 5 سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، لاستغلاله مالية الفريق في شؤون خاصة.

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