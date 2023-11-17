بعثة المنتخب المغربي تتوجه نحو تنزانيا

توجه المنتخب المغربي، زوال اليوم الجمعة، في رحلة جوية مباشرة، نحو مدينة دار السلام انطلاقا من مطار الرباط سلا الدولي، وذلك تمهيدا للمباراة التي ستجمعه يوم الثلاثاء القادم بمنتخب تنزانيا.

وفضل الناخب الوطني وليد الركراكي السفر مبكرا إلى تنزانيا، من أجل خوض بعض الحصص التدريبية هناك، للتأقلم مع الأجواء في الأدغال الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيحل ضيفا على منتخب تنزانيا يوم الثلاثاء القادم، لحساب تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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