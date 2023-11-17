جوائز الكاف.. 4 لاعبين مغاربة ضمن القائمة النهائية للكرة الذهبية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الجمعة 17 نونبر 2023، عن اللائحة النهائية للاعبين المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية لسنة 2023، خلال حفل الجوائز، المرتقب في مدينة مراكش، في 11 دجنبر 2023.

وضمت اللائحة النهائية كلا من ياسين بونو، سفيان أمرابط ، يوسف النصيري، أشرف حكيمي، إلى جانب الجزائري رياض محرز، لاعب الهلال السعودي، والكاميروني فرانك أنغويسا، لاعب نابولي الإيطالي، والكاميروني فيستن أبو بكر، لاعب بيشكتاش التركي، والمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أويمين، لاعب نابولي الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي.

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