مدير مستشفى الشفاء يعلن وفاة جميع مرضى العناية المركزة
هبة بريس - وكالات
أعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سليمة في اتصال مع سكاي نيوز عربية وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.
وقال أبو سليمة إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي.
ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.
وفيما يختص بالأطفال الخدج، قال أبو سليمة إن “الأطفال إن لم يتم توفير العلاج والمعينات الطبية لهم سيتم إعلان وفاة واحد تلو الآخر”.
ووصف أبو سليمة المستشفى بالثكنة العسكرية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل شيء يتحرك في المستشفى.
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6 تعليقات
يارب السلامة
يارب احفظنا
يارب احفظنا
اللهم ارحم الموتى
لا حول ولاقوة الابالله الله
الدعاية وأساليب الكذب على شاكلة العرب والمسلمين , ولكن إسرائيل ستقضي على كلاب حماس مهما حاولو للعب بمشاعر العالم , إسرائيل مصممون