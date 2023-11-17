طنجة.. مصرع سائح لتواني في حادثة سير
هبة بريس - مكتب طنجة
لقي سائح أجنبي مصرعه أمس الخميس ، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر تعرضه لحادثة سير بالطريق الرابطة بين ميناء طنجة المتوسط ومنطقة ملوسة .
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد حصل اصطدام عنيف بين سيارة على متنها عدد من السياح الأجانب وسيارة أخرى لنقل العمال ، ما أسفر عن اصابة عدد من الركاب بجروح بليغة بينهم مواطن لتواني لفظ انفاسه الأخيرة بعد نقله صوب مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .
اثر ذلك انتقلت المصالح الامنية وعناصر الوقاية المدنية الى عين المكان حيث تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية ، كما تم فتح تحقيق في الحادثة .
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3 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم
جل السائقين لا يحترمون قانون السير
المشكلة ليس في من يخرق السير في الأصل المشكل في من وضع القانون آن يجعل له عقوبات لا تلغى بالرشوة