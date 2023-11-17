للجمعة السادسة على التوالي.. منع المصلين من دخول المسجد الأقصى

2023-11-17 / 13:48
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هبة بريس - وكالات

للجمعة السادسة على التوالي، حالت الشرطة الإسرائيلية دون تمكن آلاف المقدسيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

وقال شهود عيان للأناضول إن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا مشددة على وصول المصلين الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وأقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز على مداخل البلدة القديمة وانتشرت في أزقتها ونصبت حواجز عند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى، وفق الشهود.

وأضاف الشهود أن الشرطة الإسرائيلية لم تسمح سوى لعدد قليل من كبار السن بالدخول إلى المسجد الذي بدت ساحاته شبه خالية من المصلين.

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