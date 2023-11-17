المغرب يوافق على تسليم مواطن صيني مبحوث عنه دوليا

2023-11-17 / 11:59
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هبة بريس

وافقت السلطات المغربية على تسليم مواطن صيني مبحوث عنه على الصعيد الدولي، بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم الفساد المالي وتحديدا اختلاس أموال عامة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة العيون قد أوقفت المواطن الصيني المذكور في غضون شهر أبريل المنصرم، في عملية أمنية جاءت في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد أوضحت عملية التشخيص والتنقيط التي باشرتها مصالح الأمن الوطني وقتها، أن المواطن الصيني الموقوف كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بتاريخ 11 يوليوز 2022.

وقد أحالت مصالح الأمن المواطن الصيني الموقوف على أنظار النيابة العامة بمدينة العيون، والتي وضعته رهن إشارة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض على ذمة مسطرة التسليم، حيث أصدرت رأيها بالموافقة على إجراءات تسليم المعني بالأمر لسلطات بلاده باعتبارها الجهة الطالبة.

وحسب مصدر مطلع، فقد صدر مؤخرا المرسوم القاضي بتسليم المواطن الصيني المذكور، حيث باشرت مصالح الأمن المغربية علاقات التنسيق مع نظريتها الصينية، في إطار التعاون الأمني الدولي، وذلك بغرض التنفيذ الفعلي لعملية تسليم المعني بالأمر للسلطات القضائية في بلاده.

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‫3 تعليقات

  1. كان من الجدر تسليم كل المواطنين المفسدين سواء كانو مغاربة او صينيين الى الصين لانها تعرف كيف تتعامل مع هذا الصنف

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  2. الصين دكتاتورية موجهة؛ نحن لا نستحق ملكية ذات بعد إنساني؛ نحن المغاربة نستحق نظام كوريا الشمالية؛؛؛؛

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  3. اخطء الصينى لما جاء إلى المغرب ألم يعلم أن المغرب بلد ذو أوجه متعددة ولا ينضر الا لمصالحه وانه بلد المساومات.

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