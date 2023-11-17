إسبانيا.. سانشيز يؤدي اليمين أمام الملك فيليبي السادس

هبة بريس

أدى الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الإسباني، السيد بيدرو سانشيز، الجمعة، اليمين كرئيس للحكومة أمام العاهل الإسباني فيليبي السادس، وذلك بعد يوم من تنصيبه من طرف مجلس النواب.

ونال السيد سانشيز ثقة البرلمان كرئيس للحكومة، أمس الخميس، بعد حصوله على دعم 179 نائب، أي أكثر من الأغلبية المطلقة (176) اللازمة خلال التصويت الأول على تنصيبه.

وفي 3 أكتوبر، اقترح العاهل الإسباني فيليبي السادس، ترشيح السيد بيدرو سانشيز لرئاسة الحكومة.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد فشل ألبرتو نونيز فيخو، رئيس الحزب الشعبي، الفائز في الانتخابات العامة في يوليوز الماضي، في الحصول على ثقة مجلس النواب الإسباني خلال مناقشة التنصيب التي جرت نهاية شتنبر.

وتصدر الحزب الشعبي الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 23 يوليوز الماضي بإسبانيا عقب حصوله على 32.91 بالمائة من الأصوات و137 مقعدا في مجلس النواب، يليه الحزب العمالي الاشتراكي الذي حصل على 31.77 بالمائة من الأصوات و121 مقعدا.

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