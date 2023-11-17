جرسيف.. توقيف عشريني متورط في السرقة والتهديد بالسلاح الأبيض

2023-11-17 / 11:15
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة جرسيف، أول أمس الأربعاء 15 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع صور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخص يحوز أسلحة بيضاء، مشفوعة بتعليق يزعم أنه عرض شخصا للسرقة باستعمال العنف بمدينة جرسيف.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الضحية لم يسجل وقت النازلة شكاية في شأن هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيف وهو في حالة تلبس بحيازة سلاح أبيض وهاتف محمول متحصل من عملية أخرى للسرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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