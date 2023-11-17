مشاركة مغربية وازنة بأكبر منتدى عالمي للطب بألمانيا

هبة بريس

تشهد مدينة دوسلدورف الألمانية بين 13 و16 نوفمبر الجاري تنظيم أكبر منتدى طبي عالمي، والذي يعرف مشاركة مغربية تمثلها مقاولات صناعية في المجال الطبي والصحي أبرزها مجموعة مقاولات في مجال تصنيع المستلزمات الطبية وهي : Paramedic و Biolens lab و Conmedic groupeو Promamecو Gigalabو Profalو Pharcomedic و Bio & eco solutions.

هذا، وتعد مناسبة فعاليات المنتدى الطبي فرصة للمصنعين المغاربة في مجال المستلزمات الطبية للتعرف على أحدث التكنولوجيا الصناعية، سيما بوجود عارضين يمثلون عمالقة القطاع بالعالم. ومناسبة أيضا للتكتل وتنسيق الجهود المشتركة مع شركاء عالميين بتأطير من الوكالة المغربية لتطوير الاستثمارات والصادرات، رفعا للتحديات والرهانات التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب.

وفي سياق متصل، قال زيتات حسن عضو الفدرالية المغربية للصناعات الصحية FMIS كعارض مغربي بفعاليات المنتدى : “إن حضورنا في أعمال هذا المنتدى الطبي العالمي هو فرصة كبيرة للاحتكاك مع كبريات المقاولات العاملة في قطاع الصحة والمستلزمات الطبية والشبه الطبية، لقد تعرفنا على أحدث التكنولوجيا الصناعية للدول الرائدة في مجال الصحة وسنسعى جاهدين لاستلهام تلك التكنولوجيا وتوطينها بالمغرب مستقبلا”.

كما أفاد عارض مغربي آخر بالمنتدى وهو كريم زاهر رئيس جمعية مهنيي المواد البيوطبية APMB: “حضورنا كتكتل للصناعة الطبية ولصناعة المستلزمات الطبية في مثل هذه التظاهرات العالمية هو في حد ذاته قيمة مضافة، ويعود الفضل في ذلك للوكالة المغربية لتطوير التصدير والاستثمارات التي أعدت لهذه المشاركة الوازنة للتمثيلية المغربية، وسنعمل جميعا للنهوض بالصناعات الطبية والشبه طبية حتى تكون في مستوى تطلعات الأوراش الكبرى وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية “.

يذكر أن أكثر من 5300 عارض من حوالي 70 دولة يحضرون أشغال المنتدى، الذي يتم به تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة في مجالات التصوير الطبي وتكنولوجيا المختبرات والتشخيص وتكنولوجيا المعلومات الصحية والصحة المتنقلة بالإضافة إلى العلاج الطبيعي/تقنية جراحة العظام والمواد الاستهلاكية الطبية. كما يوفر البرنامج الشامل للمنتديات والمؤتمرات والعروض الخاصة فرصًا لتقديم عروض ومناقشات مثيرة للاهتمام مع الخبراء والسياسيين، ويتضمن أيضًا عروضًا للمنتجات الجديدة وحفلات توزيع الجوائز.

كذلك، أعد منظمو المنتدى الطبي العالمي بوابة الصناعة MEDICA.de وهي منصة المعلومات الدولية الرائدة للجمع بين المنتجين والتجار المتخصصين والباحثين والمستخدمين من صناعة التكنولوجيا الطبية.

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