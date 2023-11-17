“السينما والإعلام” شعار الدورة 11 من المهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة

2023-11-17 / 10:00
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هبة بريس : وجدة

اعلنت جمعية التضامن للتنمية والهجرة عن تنظيم الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة خلال الفترة الممتدة من 29 نونبر إلى 02 دجنبر2023
تحت شعار” السينما والإعلام “.

وحسب بلاغ توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، فالدورة الحادية عشرة هي بشراكة مع ولاية جهة الشرق والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة جهة الشرق والمركز السينمائي المغربي ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وجامعة محمد الأول بوجدة.

وتتميزهذه الدورة يضيف البلاغ، بإنفتاح المهرجان على محيطه من خلال أنشطته على فضاءات متعددة سعيا منه توسيع قاعدة جمهوره وتمكين مختلف الشرائح والفئات من متابعة وحضور مختلف العروض والأنشطة. ويقوم المهرجان وفاء لتيمته بإختيار مجموعة من الأفلام الروائية الجديدة والتي سيتم عرضها من خلال المسابقتين الرسميتين بحيث ستعرف هذه الدورة مشاركة 14 فيلما من المغرب، تونس، ليبيا، مصر، إيران، بلجيك، العراق وروسيا، وقد تم إنتقاء أربعة أفلام منها للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة والتي ستتنافس من أجل الظفر بجوائز المهرجان المتمثلة في الجائزة الكبرى -جائزة لجنة التحكيم جائزة الإخرج -جائزة السيناريو- جائزة أحسن دور رجالي- جائزة أحسن دور نسائي وعشرة أفلام قصيرة للمشاركة في المسابقة الرسمية للظفر بثلاث جوائز وهي جائزة الإخراج -جائزة السيناريو – جائزة لجنة التحكيم.

وحسب البلاغ ذاته، سيترأس لجنة التحكيم لهذه الدورة المخرج المغربي محمد فكران المقيم بفرنسا وتضم كل من المخرج والمنتج هشام حيدر والممثل هشام إشيكرمن بلجيكا والمخرج محمود الجمني من تونس والإعلامية ماغي ديبستر من فرنسا والمخرج توماس غراند من السينغال وهشام كزوط من المغرب.

كما ستعرف هذه الدورة تكريم كل من المخرج المغربي المقيم بسويسرا هشام عين الحياة والممثل المغربي ربيع القاطي والممثل المغربي محمد حميمصة.

وفي الأنشطة الموازية، ستعرف ندوات فكرية والماستركلاس حول الفن السابع بالإضافة إلى ورشات تكوينية لفائدة الطلبة وشباب الجهة الشرقية.

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