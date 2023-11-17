نتنياهو: محاولتنا لتقليل الضحايا المدنيين بغزة “لم تنجح”
هبة بريس - وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تحاول إنهاء صراعها في قطاع غزة بأقل عدد من الضحايا المدنيين لكن محاولاتها لتقليل الخسائر البشرية إلى الحد الأدنى “لم تنجح”.
وتابع نتنياهو في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية: “أي قتيل مدني هو مأساة”.
وأضاف “ولا ينبغي أن يكون لدينا أي قتلى لأننا نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن الضرر، بينما تفعل حماس كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى”.
وذكر نتنياهو أن إسرائيل تسقط منشورات وتتصل بالفلسطينيين هاتفيا وتطلب منهم مغادرة المنطقة.
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8 تعليقات
اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين وانصر كلمات الحق والدين..
اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين وانصر كلمات الحق والدين ..
كثر الله أحزانكم وأطال الله عزائكم ورفع عن قلوبكم الأفراح وشتت شملكم وجعل كل أيامكم عزاء.اللهم انصر اخواننا في فلسطين آميييين آمين يارب العالمين..
اللهم نستودعك اخوتنا في فلسطين يارب ياكريم ياحي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم أن تحفظ شعبها و ارضها وجوها وبحرها..
«ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون»
اللهم انا نستودعك اهلنا واحبتنا ف فلسطين وغزة.اللهم احفظهم بعينك التى لاتنام يارب..
جاء في الذكر الحكيم:«ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَيَبۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا ».
حسبنا الله ونعم الوكيل
جاء في الذكر الحكيم: «ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَيَبۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا ».