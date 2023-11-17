نتنياهو: محاولتنا لتقليل الضحايا المدنيين بغزة “لم تنجح”

هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تحاول إنهاء صراعها في قطاع غزة بأقل عدد من الضحايا المدنيين لكن محاولاتها لتقليل الخسائر البشرية إلى الحد الأدنى “لم تنجح”.

وتابع نتنياهو في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية: “أي قتيل مدني هو مأساة”.

وأضاف “ولا ينبغي أن يكون لدينا أي قتلى لأننا نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن الضرر، بينما تفعل حماس كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى”.

وذكر نتنياهو أن إسرائيل تسقط منشورات وتتصل بالفلسطينيين هاتفيا وتطلب منهم مغادرة المنطقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0