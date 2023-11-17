طقس الجمعة.. جو بارد بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف إضافة إلى الهضاب العليا الشرقية، و ذلك خلال الليل والصباح.
وستكون الأجواء حارة نسبيا بالمناطق الجنوبية للبلاد وبداخل منطقة سوس.
كما سيلاحظ تشكل ضباب محلي فوق السواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، فضلا عن انتشار كتل ضبابية أخرى فوق السهول الشمالية و الوسطى، والساحل المتوسطي و الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بوسط البلاد و بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فسترتفع قليلا بالمناطق الشمالية، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا ببافي الأرجاء الأخرى.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
6 تعليقات
الحمد لله على كل حال والقادم سيكون أفضل إن شاء الله تعالى..
انتعاش لحقينة السدود والأبار والفرشات المائية بالتساقطات المطرية الأخيرة..
علينا جميعا الحفاظ على الماء لأنه مادة حيوية أساسية..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
قوله تعالى:«اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ » ..
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اللهم صبا نافعا..