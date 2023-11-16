رفع دعوى على ولاية أميركية عقب حظر مجموعات طلابية مؤيدة للفلسطينيين
طعن اتحاد الحريات المدنية الأميركي على الحظر الذي فرضته سلطات ولاية فلوريدا على مجموعات لطلاب الجامعات المؤيدين للفلسطينيين .
وقال الاتحاد في دعوى قضائية فيدرالية، الخميس إن الولاية تنتهك حرية التعبير للطلاب، في وقت تعصف فيه التوترات بالجامعات الأميركية بسبب حرب إسرائيل وغزة، وفق رويترز.
وأمرت السلطات الجامعية في فلوريدا، بمشاركة حاكم الولاية، رون ديسانتيس، الكليات، الشهر الماضي، بإغلاق فروع منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، وهي مجموعة كانت في قلب الحراك في الحرم الجامعي الأميركي منذ هجوم حركة “حماس” على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي.
وتسعى الدعوى المرفوعة على ديسانتيس، أحد أعضاء الحزب الجمهوري المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، والعديد من مسؤولي نظام الجامعات الحكومية، إلى إصدار أمر قضائي مبدئي بتقييد قرار حكومي يمنع منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” من تلقي أموال دراسية واستخدام مرافق الحرم الجامعي.
ويوجد فروع للمنظمة في جامعتين على الأقل في فلوريدا وهما جامعة فلوريدا وجامعة جنوب فلوريدا.
6 تعليقات
غزة كسبت قلوب كل الدول .فاللهم نسألك النصر لها قريبا يارب العالمين..
آمين يا رب العالمين استودعناك غزة وأهلها ورجالها ونسائها و أطفالها وشيوخها وديعة بين يديك يا أرحم الراحمين..
اللهم احفض غزه وأهلها اللهم النصر القريب العاجل يارب العالمين. أنهم مستضعفين أمام العدو ..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع راية الحق والنصر يآرب العالمين..
يحاربون غزة ويردون احتلالها بالقوة ..
القضية الفلسطينية العادلة تشغل كل الدول العربية وعليهم الوقوف معها بحزم..