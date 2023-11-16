رفع دعوى على ولاية أميركية عقب حظر مجموعات طلابية مؤيدة للفلسطينيين

2023-11-16 / 22:53
0
هبة بريس _ وكالات

طعن اتحاد الحريات المدنية الأميركي على الحظر الذي فرضته سلطات ولاية فلوريدا على مجموعات لطلاب الجامعات المؤيدين للفلسطينيين .

وقال الاتحاد في دعوى قضائية فيدرالية، الخميس إن الولاية تنتهك حرية التعبير للطلاب، في وقت تعصف فيه التوترات بالجامعات الأميركية بسبب حرب إسرائيل وغزة، وفق رويترز.

وأمرت السلطات الجامعية في فلوريدا، بمشاركة حاكم الولاية، رون ديسانتيس، الكليات، الشهر الماضي، بإغلاق فروع منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، وهي مجموعة كانت في قلب الحراك في الحرم الجامعي الأميركي منذ هجوم حركة “حماس” على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي.

وتسعى الدعوى المرفوعة على ديسانتيس، أحد أعضاء الحزب الجمهوري المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، والعديد من مسؤولي نظام الجامعات الحكومية، إلى إصدار أمر قضائي مبدئي بتقييد قرار حكومي يمنع منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” من تلقي أموال دراسية واستخدام مرافق الحرم الجامعي.

ويوجد فروع للمنظمة في جامعتين على الأقل في فلوريدا وهما جامعة فلوريدا وجامعة جنوب فلوريدا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتخاب المغرب لعضوية أربع هيئات تابعة لليونسكو

انتخاب المغرب لعضوية أربع هيئات تابعة لليونسكو

2023-11-16 / 23:29
Photo of الخارجية الفرنسية : عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية “سياسة إرهاب”

الخارجية الفرنسية : عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية…

2023-11-16 / 22:31
Photo of “كتائب القسام” تفخخ نفق بغزة ومق_تل 5 جنود إسرائيليين( فيديو )

“كتائب القسام” تفخخ نفق بغزة ومق_تل 5 جنود إسرائيليين(…

2023-11-16 / 22:06
Photo of المكتب الوطني للسياحة ينضم لنتفليكس للترويج للغولف بالمغرب

المكتب الوطني للسياحة ينضم لنتفليكس للترويج للغولف بالمغرب

2023-11-16 / 21:56
Photo of أحكام متفاوتة في حق متهمين توبعوا في قضايا تتعلق بالإرهاب

أحكام متفاوتة في حق متهمين توبعوا في قضايا تتعلق…

2023-11-16 / 21:32
Photo of طنجة..توصيات المؤتمر الدولي العلمي الأول حول خطر الزلازل وتدابير الوقاية

طنجة..توصيات المؤتمر الدولي العلمي الأول حول خطر الزلازل وتدابير…

2023-11-16 / 20:47
Photo of “نقابة” تحذر من رفع الدعم عن “البوطا”

“نقابة” تحذر من رفع الدعم عن “البوطا”

2023-11-16 / 19:56
Photo of “منظمة نسائية” تعلن تمسكها بالمرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة

“منظمة نسائية” تعلن تمسكها بالمرجعية الإسلامية في تعديل مدونة…

2023-11-16 / 19:21
Photo of بالأرقام ..تنقل التلاميذ بين العام والخاص

بالأرقام ..تنقل التلاميذ بين العام والخاص

2023-11-16 / 19:04
Photo of المغرب يجدد دعمه للسلم وتعزيز التنمية بجنوب السودان

المغرب يجدد دعمه للسلم وتعزيز التنمية بجنوب السودان

2023-11-16 / 18:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق