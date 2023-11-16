رفع دعوى على ولاية أميركية عقب حظر مجموعات طلابية مؤيدة للفلسطينيين

هبة بريس _ وكالات

طعن اتحاد الحريات المدنية الأميركي على الحظر الذي فرضته سلطات ولاية فلوريدا على مجموعات لطلاب الجامعات المؤيدين للفلسطينيين .

وقال الاتحاد في دعوى قضائية فيدرالية، الخميس إن الولاية تنتهك حرية التعبير للطلاب، في وقت تعصف فيه التوترات بالجامعات الأميركية بسبب حرب إسرائيل وغزة، وفق رويترز.

وأمرت السلطات الجامعية في فلوريدا، بمشاركة حاكم الولاية، رون ديسانتيس، الكليات، الشهر الماضي، بإغلاق فروع منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، وهي مجموعة كانت في قلب الحراك في الحرم الجامعي الأميركي منذ هجوم حركة “حماس” على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي.

وتسعى الدعوى المرفوعة على ديسانتيس، أحد أعضاء الحزب الجمهوري المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، والعديد من مسؤولي نظام الجامعات الحكومية، إلى إصدار أمر قضائي مبدئي بتقييد قرار حكومي يمنع منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” من تلقي أموال دراسية واستخدام مرافق الحرم الجامعي.

ويوجد فروع للمنظمة في جامعتين على الأقل في فلوريدا وهما جامعة فلوريدا وجامعة جنوب فلوريدا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0