“كتائب القسام” تفخخ نفق بغزة ومق_تل 5 جنود إسرائيليين( فيديو )

هبة بريس _ متابعة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة ببيت حانون شمالي غزة وتفجيرها قبل أن تسفر عن “مقتل 5 جنود”.

وقالت “القسام” في الفيديو الذي نشرته عبر منصة تلغرام: “مشاهد لتفخيخ فتحة أحد الأنفاق بالقرب من مسجد النصر في بيت حانون واستدراج قوة من سلاح الهندسة الصهيوني إليها وتفجيرها فيهم بمجرد ملامسة الكاميرا”.

وأضافت أن “العدو (إسرائيل) اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية”.

ويظهر في الفيديو 4 جنود إسرائيليين على الأقل يتقدمهم جندي يبحث في المكان قبل أن يقترب من عدسة الكاميرا ويلامسها.

الله أكبر ولله الحمد الآن كتائب القسام تعرض مشاهد لتفخيخ مدخل أحد الأنفاق في بيت حانون واستدراج قوة من سلاح الهندسة الصهيوني إلى المكان وتفجيره، وقد اعترف العدو بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية. pic.twitter.com/4q39qdJyFi — رضوان الأخرس (@rdooan) November 16, 2023

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