المكتب الوطني للسياحة ينضم لنتفليكس للترويج للغولف بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

انضم المكتب الوطني المغربي للسياحة للعملاق نتفليكس للترويج للغولف بالمغرب، إحدى أكبر المنصات العالمية في مجال الترفيه والصناعات الإبداعية، للترويج لرياضة الغولف بالمغرب.

وأوضح المكتب الوطني المغربي للسياحة، في بلاغ، أن هذه الشراكة ، الأولى من نوعها، تهدف إلى ضمان تموضع متميز لعلامة “المغرب، أرض الأنوار” على الصعيد العالمي برياضة الغولف عبر الاستفادة من قوة وشهرة المنصة العالمية الشهيرة “نتفليكس”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحدث يندرج في إطار الشراكة الإستراتيجية للمكتب الوطني المغربي للسياحة مع الجامعة الملكية المغربية للغولف للارتقاء بالمغرب كوجهة حقيقية لممارسي رياضة الغولف.

وتشمل هذه الشراكة الإستراتيجية عدة محاور، أبرزها وضع جسور للتعاون من خلال إدراج علامة المغرب بالمسابقة الشهيرة كأس نتفليكس التي نظمت من 14 إلى 15 نونبر 2023

ويتعلق الأمر، بأول بث مباشر على منصة نتفليكس، حيث تبارى خلالها صفوة من كبار الفورميولا وان مع لاعبي الغولف التابعين لرابطة لاعبي الغولف المحترفين “PGA”.

وقد جرت هذه المنافسة بمسالك “The Wynn Golf Club” بلاس فيغاس، حيث شكلت مشاهير الرياضة ثنائيات ما بين سائقي الفورميولا وان/ رابطة لاعبي الغولف المحترفين 6 فرق، لتحديد الثنائي الفائز خلال ضربة البداية، باعتبارها الحدث المنتظر خلال موسم “الجائزة الكبرى فورميولا وان للاس فيغاس”.

ويعتبر المغرب “الوجهة الرسمية” لهذه التظاهرة، التي منحته حضورا متميزا على مختلف الوسائل و الوسائط التواصلية المعتمدة من طرف المنظمين، خاصة عبر وضع علامة “المغرب” و”VisitMorocco” بمختلف مسالك الغولف.

وقامت منصة نتفليكس باستعمال الوسائل والمعدات الضرورية للتواصل واستقطاب أكبر عدد ممكن من المتتبعين، والذين فاق عددهم 247 مليون منخرط.

وبالاضافة الى هذه الشراكة الفريدة من نوعها، أعد المكتب الوطني المغربي للسياحة مخططا تواصليا وترويجيا سنويا لعرض “Netflix Ad-Supported”، الذي يروم ضمان حضور مستمر لوجهة المغرب ومختلف علامتها الترويجية.

ومن خلال هذه الشراكة الفريدة، يواصل المكتب الوطني المغربي للسياحة تطوير مخطط عمله “Light in Action”، بتزويد وجهة المغرب بفرص استثنائية لجذب ملايين السياح عبر العالم.

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