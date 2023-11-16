المنتخب الجزائري يفوز على الصومال في تصفيات “مونديال 2026”

المنتخب الجزائري يفوز على الصومال في تصفيات “مونديال 2026”

2023-11-16 / 20:35
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هبة بريس _

حقق منتخب الجزائر فوزًا سهلًا على حساب ضيفه منتخب الصومال، بثلاثية مقابل هدف، اليوم الخميس، في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتصدر منتخب الجزائر، الساعي للمشاركة مجددا في المونديال الذي غاب عنه في نسختيه الأخيرتين عامي 2018 و2022، ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه منتخب موزمبيق، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وتقدم منتخب الجزائر بهدف مبكر جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أحمد عبدالله عبدي، لاعب منتخب الصومال، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية.

وأضاف بغداد بونجاح الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 31، لكن عيسى آدم قلص الفارق بتسجيله هدفا للمنتخب الصومالي في الدقيقة 65.

وأنهى إسلام سليماني على آمال منتخب الصومال في تحقيق المفاجأة وحصد نقطة التعادل، بعدما أحرز الهدف الثالث لمنتخب الجزائر في الدقيقة 80.

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