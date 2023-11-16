يوسف النصيري يتلقى عرضا من الدوري الإيطالي

تلقى الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني عرض من نادي ميلان الإيطالي، الذي يرغب في ضم اللاعب إلى صفوفه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت تقارير إعلامية إيطالية إن مسؤولي ميلان بدؤوا مفاوضاتهم مبكرا مع يوسف النصيري من أجل إقناعه بالقدوم إلى فريقهم شهر يناير القادم، لتعزيز الخط الهجومي لنادي “الروسونيري”.

تجدر الإشارة إلى أن يوسف النصيري أبدى إنفتاحه على فكرة مغادرة إشبيلية خلال الميركاتو الشتوي القادم، وفقا لمصادر إعلامية إسبانية، حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة.

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