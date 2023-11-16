مافيا وتلاعب.. لاعب سابق للترجي يفجر حقائق صادمة عن تجربته

فاجأ اللاعب التونسي وصاحب الجنسية الفرنسية، أنيس عمّوس، الجماهير التونسية بتصريحات نارية تحدث فيها عن تجربته مع فريقه السابق الترجي، مفجرا عديد الحقائق الصادمة عن كواليس كرة القدم التونسية.

وقال عمّوس (22 سنة) في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “وقّعت للترجي سنة 2017، في البداية بقيت خارج الفريق الأول، والمدرب قال لي إن القرار يتجاوزه. لقد وافقت على تخفيض راتبي حتى أشارك في المباريات، لكنني لم أحصل على درهم واحد”.

وهاجم عمّوس، المسؤول بنادي الترجي رياض بنور: “إنه يتحكم في كل شيء داخل الفريق، لقد انتظر منّي أن أقدم له أموالا، بعض اللاعبين يعطونه جزءا من أجورهم حتى يلعبوا، لكنني لم أفعل هذا تماما وقد فهم أنني لن أعطيه المال”.

وتابع: “في عام 2022، انتقلت الى فريق اتحاد بن قردان على سبيل الإعارة، والمدرب أخبرني كذلك أن قرار مشاركتي ليس بيده”، وكشف عمّوس عن حقائق مثيرة عن هذه التجربة: “كان الفريق يحصل على هدايا تحكيمية عديدة عندما يلعب على أرضه، وفي نهاية المباريات التي تقام في بن قردان، الحكام يعودون إلى بيوتهم بهدايا إلكترونية، مثل أجهزة التلفاز”.

ووجه ياسين، اتهامات قوية لرئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء: “كان يتحدث معنا عبر تطبيق واتساب، ويهين جميع اللاعبين عند كل نتيجة سيئة، وشقيقه وجيه وهو الرئيس الشرفي للفريق، يدخل إلى غرف تبديل الملابس قبل المباريات ويخاطب اللاعبين، كما يتدخل في تشكيلة الفريق عبر الهاتف. إنها المافيا”.

وفجر عموس حقيقة صادمة: “لقد كنت شاهدا على التلاعب بنتيجة إحدى المباريات في مسابقة كأس تونس، زملائي في بن قردان كانوا يجرون اتصالات هاتفية عديدة بين الشوطين، ومسؤول في الفريق يقوم بالتنسيق معهم، حول نتيجة اللقاء التي سيضعونها في موقع الرهانات الرياضية، لقد لعب الفريق في مرحلة التتويج، خسروا كل مبارياتهم لأنهم يتلاعبون بالنتائج”.

وأكد اللاعب الشاب أن حافلة اللاعبين عند انتقالها الى مدينة أخرى، كانت تمتلئ بالمواد المهرّبة، مثل السجائر والهواتف وأجهزة التلفاز، قائلا: “كانوا يضعون أمتعتنا في أي مكان، لكن كل هذه السلع تأخذ 90 بالمئة من المساحة المخصصة للحقائب”.

وعند نهاية إعارته إلى بن قردان، عاد عموس إلى الترجي لكن بنور طلب منه البحث عن فريق وقال له: “أنت لا تصلح لكرة القدم، نحن مستعدون لفسخ عقدك، لكن كما تعلم، لن يكون لديك أي شيء أبدًا”، مشيرا إلى أنه قرر تقديم شكوى للمطالبة بمستحقاته المادية، بما أن عقده مستمر حتى سنة 2026.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1