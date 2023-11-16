“منظمة نسائية” تعلن تمسكها بالمرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة

هبة بريس _ الرباط

جددت منظمة نساء العدالة والتنمية، تأكيدها على تمسكها بالمرجعية الإسلامية في كل الإصلاحات والأوراش ومن ضمنها ورش تعديل مدونة الأسرة باعتبارها الضامنة لنجاح كل الأوراش.

وأعلنت منظمة نساء “المصباح” في بيان لها، انخراطها في هذا الورش المجتمعي الهام واستعدادها الكامل للمساهمة فيه إلى جانب باقي مكونات المجتمع بما يعزز المكتسبات الحقيقية للأسرة ويقوي استقرارها وتماسكها وصمودها أمام كل التحديات الخارجية التي تستهدف الأسرة، وتريد القضاء على كل مقوماتها الأساسية وتحطيمها وتخريبها، والدفاع عن المرجعية الراسخة للمدونة والمتمثلة في الدين الإسلامي.

وأكدت المنظمة ذاتها، على الاستمرار في النضال والقيام بدورها في تأطير المواطنات وتوعيتهن بأهمية العمل السياسي والانخراط في الشأن العام بما يحقق مصلحة الوطن.

كما ثمنت عاليا الخطب الملكية السامية الموجهة والمؤطرة لورش تعديل مدونة الأسرة باعتبارها الخلية الأساس للمجتمع، وحرص جلالته على التشبث بالقيم الدينية والوطنية وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، والقيم الوطنية القائمة على الملكية، وقيم التضامن والتماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع والتي بها تصمد الأسرة أمام كل التحديات المدمرة لاستقرارها وتماسكها.

ما رأيك؟ المجموع 13 آراء 0 13