مدرب تنزانيا “يشتكي” قبل مواجهة المنتخب المغربي في تصفيات المونديال

مدرب تنزانيا “يشتكي” قبل مواجهة المنتخب المغربي في تصفيات المونديال

2023-11-16 / 18:37
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اشتكى عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا من بعض العوامل السلبية قبل مواجهة المنتخب المغربي، يوم الثلاثاء القادم، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال عمروش في تصريح له: “لدينا الكثير من الإصابات في صفوف الفريق، ونحاول جاهدين تأهيل اللاعبين المصابين للمشاركة في المباراة”.

وأضاف: “نعاني أيضا من قلة التنافسية، إذ أن أغلب لاعبينا لا يشاركون بشكل منتظم مع فرقهم، لكننا سنحاول تدارك الأمر”.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيحل ضيفا على تنزانيا يوم الثلاثاء القادم بدار السلام.

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