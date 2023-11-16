مقررو الأمم المتحدة : إسرائيل ترتكب إبادة ضد الفلسطينيين

هبة بريس _ وكالات

أكد مقررون بالأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب إبادة جماعية عبر انتهاكاتها الخطيرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع 33 مقررًا أمميًا حول الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى منع وقوع إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المقررين أعربوا سابقًا عن قلقهم حيال خطر وقوع إبادة جماعية في غزة.

وقال: “منزعجون بشدة لأن الدول لم تستجب لدعوتنا ولم توفر وقفا فوريا لإطلاق النار، ونشعر بقلق عميق إزاء دعم بعض الدول لأسلوب إسرائيل في حربها ضد شعب غزة وفشل النظام الدولي في حشد نفسه لمنع الإبادة الجماعية”.

وشدد البيان أن الواقع في غزة كارثة كبيرة مع الألم الذي لا يحتمل والصدمة التي يعيشها الناجون هناك.

ودعا البيان إسرائيل وحماس إلى تنفيذ وقف إطلاق النار على المدى القصير، مؤكدًا ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل إلى سكان غزة دون عوائق.

وشدد على وجوب إفراج حماس عن الرهائن دون قيد أو شرط وبأمان، وإطلاق إسرائيل لسراح الفلسطينيين الذين تحتجزهم تعسفا على الفور.

وأكد ضرورة نشر هيكل حماية دولي تحت إشراف الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال البيان “نذكّر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن الوضع لا يقتصر فقط على مصير الإسرائيليين والفلسطينيين، بل إن التصعيد الخطير للصراع في المنطقة سيؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة المدنيين الأبرياء”.

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