طنجة..إحباط محاولة تسليم “كوكايين” وأقراص مخدرة

هبة بريس _ طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تسليم شحنة من مخدر الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة، في إطار عملية للاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد رصدت العناصر الأمنية المشتبه فيه الرئيسي، الذي حضر من مدينة الفنيدق، بغرض تسليم شحنة الكوكايين والأقراص المخدرة للمشتبه فيه الثاني بمدينة طنجة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش والضبط عن حجز خمس كيلوغرامات و400 غرام من مخدر الكوكايين و6642 قرص مخدر من نوع ريفوتريل.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المتواصلة في هذه القضية مكنت أيضا من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية، يشتبه في كونها من عائدات الاتجار غير المشروع في مخدر الكوكايين والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية، التي تأتي تتويجا للجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة شبكات تهريب المخدرات.

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