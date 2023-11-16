الرصاص يلعلع بمراكش لإيقاف شخص حرض كلبا شرسا على مواطنين

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن العمومي بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس 16 نونبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضايا المخدرات والعنف الجسدي، والذي رفض الامتثال وعرّض موظفي شرطة لمحاولة اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بنداء نجدة من المواطنين بعد تعرضهم للعنف من قبل المشتبه فيه بمنطقة المحاميد بمدينة مراكش، حيث تدخلت دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال أداة حادة وتحريض كلب من فصيلة شرسة، الأمر الذي اضطر معه مفتش شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء قبل إصابة الكلب وتحييد الخطر الصادر عنه.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، لتورطه في قضايا تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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