بسبب نفاذ الوقود.. انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة

هبة بريس - وكالات

أعلنت شركات الاتصالات العاملة في السوق الفلسطينية، الخميس، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لنفاد الوقود اللازم لتوليد الطاقة للمقاسم الرئيسية.

جاء ذلك في بيانات صحافية منفصلة، عن مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل، جوال)، وشركة “أوريدو فلسطين”، بعد يوم من نفاد الوقود، وتشغيل بطاريات تخزين الطاقة (UBS).

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في قطاع غزة، بعد منع إدخال الوقود ونفاد مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية”.

ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

كذلك، قالت “أوريدو” فلسطين في بيان: “يؤسفنا الإعلان لمشتركينا وأهلنا عن توقف خدماتنا في جنوب وبعض مناطق شمال قطاع غزة، وذلك جراء نفاد الوقود”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0