وكيل أشرف حكيمي يخرج بتصريح حاسم حول مستقبل اللاعب

وكيل أشرف حكيمي يخرج بتصريح حاسم حول مستقبل اللاعب

2023-11-16 / 17:14
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خرج أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان بتصريح حاسم حول مستقبل النجم المغربي.

وقال كامانو في تصريح صحفي: “حكيمي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وعودته إلى إنتر ميلانو مستحيلة”.

وأضاف: “باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مع اللاعب منذ فترة طويلة لتمديد مقامه، وقصته مع الإنتر أعتقد أنها إنتهت بالفعل منذ رحيله عن النادي”.

تجدر الإشارة إلى أن أشرف حكيمي مرتبط مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2026.

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