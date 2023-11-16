حجز سبائك ذهب ومهيجات جنسية وأدوية خطيرة بمعبر الكركرات

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمعبر الكركرات الحدودي، صباح اليوم الخميس 16 نونبر الجاري، من توقيف خمسة مواطنين مغاربة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و52 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عمليات منفصلة لتهريب كميات من معدن الذهب، وكذا مادة المعسل والمهيجات الجنسية والأدوية المضرة بالصحة العامة.

وقد مكنت العملية الأولى من توقيف أربعة مواطنين مغاربة، مباشرة بعد وصولهم إلى المركز الحدودي الكركارات على متن سيارة مكتراة مرقمة بموريتانيا، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 70 كيلوغرام من مادة المعسل، فضلا عن كميات مهمة من المهيجات الجنسية ومواد التجميل والأدوية التي يشكل استعمالها خطرا على الصحة العامة.

وفي عملية ثانية، جرى توقيف مواطن مغربي قادم من موريتانيا على متن سيارة مرقمة بالمغرب، وبحوزته 08 سبائك من الذهب غير مصرح بها، والتي بلغ مجموع وزنها 10 كيلوغرامات و215 غراما.

وقد تم اخضاع الأشخاص الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بعمليات التهريب الدولي لهذه البضائع والسبائك الذهبية.

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