حجز سبائك ذهب ومهيجات جنسية وأدوية خطيرة بمعبر الكركرات

2023-11-16 / 17:05
2
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمعبر الكركرات الحدودي، صباح اليوم الخميس 16 نونبر الجاري، من توقيف خمسة مواطنين مغاربة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و52 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عمليات منفصلة لتهريب كميات من معدن الذهب، وكذا مادة المعسل والمهيجات الجنسية والأدوية المضرة بالصحة العامة.

وقد مكنت العملية الأولى من توقيف أربعة مواطنين مغاربة، مباشرة بعد وصولهم إلى المركز الحدودي الكركارات على متن سيارة مكتراة مرقمة بموريتانيا، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 70 كيلوغرام من مادة المعسل، فضلا عن كميات مهمة من المهيجات الجنسية ومواد التجميل والأدوية التي يشكل استعمالها خطرا على الصحة العامة.

وفي عملية ثانية، جرى توقيف مواطن مغربي قادم من موريتانيا على متن سيارة مرقمة بالمغرب، وبحوزته 08 سبائك من الذهب غير مصرح بها، والتي بلغ مجموع وزنها 10 كيلوغرامات و215 غراما.

وقد تم اخضاع الأشخاص الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بعمليات التهريب الدولي لهذه البضائع والسبائك الذهبية.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات العصبة المغربية لحماية الطفولة

هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات العصبة المغربية لحماية…

2023-11-17 / 16:43
Photo of تارودانت.. انطلاق عملية بناء أول منزل لمستفيد من “دعم الزلزال”

تارودانت.. انطلاق عملية بناء أول منزل لمستفيد من “دعم…

2023-11-17 / 16:08
Photo of زيارة ملكية مرتقبة تحرك الأشغال بمدينة سلا الجديدة

زيارة ملكية مرتقبة تحرك الأشغال بمدينة سلا الجديدة

2023-11-17 / 16:04
Photo of حيار: تمكين النساء في صلب البرنامج الحكومي

حيار: تمكين النساء في صلب البرنامج الحكومي

2023-11-17 / 15:15
Photo of بايتاس: الدعم العمومي المقدم للجمعيات ناهز 12 مليار درهم في 3 سنوات

بايتاس: الدعم العمومي المقدم للجمعيات ناهز 12 مليار درهم…

2023-11-17 / 14:35
Photo of سيدي بنور.. درك أولاد عمران يوقف “بزناز” مبحوث عنه وطنيا

سيدي بنور.. درك أولاد عمران يوقف “بزناز” مبحوث عنه…

2023-11-17 / 13:29
Photo of الأميرة للا زينب تستقبل وفدا عن جمعية “الحياة، سلاسل الحياة”

الأميرة للا زينب تستقبل وفدا عن جمعية “الحياة، سلاسل…

2023-11-17 / 13:06
Photo of “وليداتنا ولاو كيقراو نهار فسيمانة”.. إضراب الأساتذة يخرج أمهات للاحتجاج بالبيضاء+ “فيديو”

“وليداتنا ولاو كيقراو نهار فسيمانة”.. إضراب الأساتذة يخرج أمهات…

2023-11-17 / 12:54
Photo of إحباط محاولة تسلل أزيد من 300 مهاجر إلى سبتة المحتلة

إحباط محاولة تسلل أزيد من 300 مهاجر إلى سبتة…

2023-11-17 / 12:11
Photo of المغرب يوافق على تسليم مواطن صيني مبحوث عنه دوليا

المغرب يوافق على تسليم مواطن صيني مبحوث عنه دوليا

2023-11-17 / 11:59

‫2 تعليقات

  2. لماذا كل العمليات تنسب لعناصر الشرطة و ليس لمن قاموا بها بالفعل و هم عناصر الجمارك؟؟؟

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق