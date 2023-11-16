آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 14 مركزا صحيا بجهة فاس مكناس

هبة بريس

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، رفقة والي جهة فاس- مكناس، عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، وعامل إقليم الحاجب، زين العابدين الأزهر، وعامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، وبحضور مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبين، يومه الخميس 16 نونبر 2023، انطلاقة خدمات 14 مركزا صحيا حضريا وقرويا من المستوى الأول والثاني بالإضافة إلى وحدة طبية للقرب، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها بما يضمن التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، وفي إطار تعزيز الخدمات الصحية بجهة فاس – مكناس.

ويتعلق الأمر، بالمراكز الصحية الحضرية من المستوى الأول “المدينة الجديدة” و”سيدي إبراهيم” و “حي طارق” و”واد فاس”، بالإضافة إلى فضاء صحة الشباب “المدينة الجديدة”، والمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “أولاد الطيب” على مستوى عمالة فاس، بالإضافة إلى المركزين الصحيين القرويين من المستوى الأول “كلاز” و”واد جمعة”، والمستوصفان القرويان “باب الحمراء” و”باب زريبة” على مستوى إقليم تاونات، والمركزين الصحيين القرويين من المستوى الأول “ألميس مرموشة” و “آيت بازة” على مستوى إقليم بولمان، فضلا عن المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني ووحدة طبية للقرب “سبع عيون” على مستوى إقليم الحاجب، والمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “المدينة الجديدة” على مستوى عمالة مكناس.

وتهدف هذه المراكز الصحية، التي تم تأهيلها وتجهيزها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تعزيز وتحسين عرض الرعاية الصحية على مستوى جهة فاس – مكناس. كما تروم أيضًا تلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الصحية في هذه المناطق وتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية الأخرى بالجهة.

وبفضل هذه المراكز الصحية ستتمكن أزيد من 500 ألف نسمة من ساكنة الجهة من الولوج إلى خدمات صحية أساسية، بما في ذلك الاستشارات الطبية العامة، وتتبع صحة الأم والطفل، وتتبع وعلاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الخدمات التمريضية والعلاجية وبرامج التربية من أجل الصحة والصحة المدرسية وصحة الشباب.

وعملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تجهيز هذه المراكز الصحية بتجهيزات بيوطبية حديثة وعالية الجودة، بالإضافة إلى تخصيص موارد بشرية طبية وتمريضية ستسهر على تقديم الخدمات الصحية لفائدة الفئات المستهدفة.

وتشتمل هذه المراكز الصحية على مرافق متنوعة مخصصة للفحوصات والاستشارات الطبية والعلاجات التمريضية والبرامج الصحية، كما تم تجهيزها بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى وتقديم علاجات القرب للمواطنين في ظروف ملائمة، كما يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على مستوى الجهة وأيضًا على المستوى الوطني.

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