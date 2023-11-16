ايمانويل ماكرون

فرنسا: ليس من حق إسرائيل تقرير من سيحكم غزة مستقبلا

2023-11-16 / 16:13
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هبة بريس - وكالات

نددت فرنسا، اليوم الخميس، بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها “سياسة إرهاب” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.

وفي حديثها للصحفيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجاندر أيضا إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.

وأضافت أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

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تعليق واحد

  1. فرنسا الاستعمارية المنافقة تؤيد الإرهاب الصه يوني و تدعي خوفها على المدنيين
    لا تخافوا.. الله معهم وهو وحده ناصرهم
    سيهزم العدو الصه+يوني و تنتصر غزه..

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