بوريطة يمثل الملك في احتفالات الذكرى ال50 لعيد استقلال غينيا بيساو

2023-11-16 / 15:53
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هبة بريس

بتعليمات ملكية سامية، مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس في بيساو، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لعيد استقلال جمهورية غينيا بيساو.

حضر هذه الاحتفالات المخلدة لذكرى حصول غينيا بيساو على استقلالها، العديد من رؤساء الدول والحكومات، ومسؤولون رفيعو المستوى بغينيا بيساو، فضلا عن شخصيات أجنبية.

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