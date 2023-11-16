مزور لـ”هبة بريس”: المشروع الأطلسي يندرج ضمن رؤية الادماج القاري للملك (فيديو)

2023-11-16 / 15:25
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، إن المبادرة الحكيمة للملك محمد السادس على المستوى الدولي الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي تندرج ضمن رؤية الادماج القاري .

وأضاف مزور جوابا على سؤال “هبة بريس ” ضمن تصريح صحفي على هامش منتدى “ميدايز ” بطنجة، إن المبادرة الملكية التي أعلن عنها في خطاب الذكرى 48 للمسيرة الخضراء ، تهدف الى تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء المشترك داخل المنطقة، كما أنها ضرورة ملحة لمعالجة الخصاص الكبير في البنيات التحتية والاستثمارات بمنطقة المحيط الأطلسي في إفريقيا.

وكان الملك قد أكد في خطاب الذكرى 48 للمسيرة الخضراء على أن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاح على الفضاء الأمريكي. باعتبار أن الواجهة الوسطية صلة وصل بين المغرب وأوروبا كما انها تشكل خريطة طريق لتحقيق هذا التموقع الاستراتيجي، وطنيا وإقليميا ودوليا.

 

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