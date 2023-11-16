تنقيط أداء لاعبي المنتخب المغربي أمام إندونيسيا في كأس العالم للفتيان

تنقيط أداء لاعبي المنتخب المغربي أمام إندونيسيا في كأس العالم للفتيان

2023-11-16 / 15:08
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حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا أمام نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس العالم للفتيان.

وضمن أشبال الأطلس بهذا الفوز صدارة مجموعتهم، ليتأهلوا إلى ثمن نهائي المونديال.

وفيما يلي تنقيط لاعبي المنتخب المغربي في مباراة اليوم بناء على إحصائيات منصة “سوفا سكور”:

بنغوزيل 6.7
بختي 7.2
أيت بودلال 7.7
كوتون 6.8
العيساتي 6.7
شيخون 8.2
كاتيبا 7.5
الناير 7
حموني 9
ماعلي 8.3
علوي 6.6

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