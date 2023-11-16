مونديال الفتيان.. المنتخب المغربي يفوز على إندونيسيا ويتأهل إلى ثمن النهائي
تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم لأقل من 17 سنة بعد فوزه على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن إياب الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.
وسجل أنس علوي هدف التقدم لأشبال الأطلس في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، وأضاف عبد الحميد ايت بودلال الهدف الثاني في الدقيقة 39، وقلص بعدها اللاعب نبيل أسيورا الفارق لإندونيسيا في الدقيقة 42.
وفي الدقيقة 64، سجل محمد حموني الهدف الثالث للمنتخب الوطني المغربي.
ورفع المنتخب الوطني بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد إندونيسيا عند نقطتين في المركز الثالث.
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9 تعليقات
مبروك وألف مبروك على هذا الإنجاز التاريخي الكروي لمنتخبنا الوطني المغربي إلى الصعود إلى ثمن النهائي.
نتمنى له الفوز في النهائي ويستحق.
انشاء الله سيذهب بعيد منتخبنا الوطني المغربي اشبال الأطلس.
مسيرة موفقة للفتيان بإذن الله تعالى في الثمن النهائي.
نتمنى لهم التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى النهائي.
مربوحة بإذن الله تعالى في ثمن النهائي لفريقنا المنتخب الوطني المغربي.
مع احتراماتي لكرة القدم المغربية كان علىيهم احترام مشاعر إخواننا الفلسطنين الذين يعانون من الحرب الفتاكة.
الحمدلله على هذا الرصيد الذي منحه 6 نقط وهذا ما جعله يفوز على نظيره إندونيسيا.
انشاء الله الحصول على اللقب بالكاس.