مونديال الفتيان.. المنتخب المغربي يفوز على إندونيسيا ويتأهل إلى ثمن النهائي

تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم لأقل من 17 سنة بعد فوزه على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن إياب الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وسجل أنس علوي هدف التقدم لأشبال الأطلس في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، وأضاف عبد الحميد ايت بودلال الهدف الثاني في الدقيقة 39، وقلص بعدها اللاعب نبيل أسيورا الفارق لإندونيسيا في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 64، سجل محمد حموني الهدف الثالث للمنتخب الوطني المغربي.

ورفع المنتخب الوطني بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد إندونيسيا عند نقطتين في المركز الثالث.

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