أدين بالإعدام سابقا.. قرار بالنقض والاحالة يعيد ملف محاكمة “مصري” الى الواجهة

هبة بريس - طنجة

أصدرت محكمة النقض بمدينة الرباط، الأسبوع الماضي، قرارا بالنقض والاحالة في ملف مواطن مصري متهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعدما أدين سابقا بعقوبة الاعدام صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة قبل أربع سنوات .

ويعيد قرار محكمة النقض ، الملف الى الواجهة ومناقشته من جديد بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة ، بعدما ظل المواطن المصري المتهم الرئيسي ينفي جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة اليه أمام قاضي التحقيق في قضية تتعلق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة، الاختطاف، والتمثيل بجثة وتعذيبها.

وكانت “هبة بريس” قد عاينت سنة 2019 اطوار اعادة تمثيل وقائع الجريمة التي تمكنت عناصر الشرطة القضائية من فك شفرتها ، بعدما اهتدت الى الخيوط الموصلة لمرتكبها الحامل للجنسية المصرية ومواطن مغربي آخر يشتبه مشاركته في ارتكاب هذه الجريمة حيث تم استدراج الضحية من الدار البيضاء إلى مدينة طنجة، وتصفيته جسديا وإحراق جثته بأرض خلاء ضواحي مدينة طنجة.

وكانت الابحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مكنت من العثور على سيارة الضحية التي رُفعت منها آثار دماء وعينات بيولوجية تخص الضحية، مكنت من تحديد مسرح الجريمة الذي عثر به على بقايا رماد، وهي المحجوزات والتي اخضعت للخبرات الضرورية بمختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.

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