انتحا.ر شخص داخل فندق بتطوان

هبة بريس

وضع شخص حدا لحياته، شنقا صباح يومه الخميس داخل أحد الفنادق بمدينة تطوان.

وحسب مصدر أمني، فقد اكتشف موظفو الفندق، جثة الهالك الذي انتحر شنقا داخل غرفته بأحد الفنادق بالمدينة العتيقة بتطوان.

وأضاف ذات المصدر، أن موظفي الفندق اتصلوا بالمصالح الأمنية، الذين حلوا على عجل بعين المكان، لنقل الجثة الهالك وفتح تحقيق في الواقعة.

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