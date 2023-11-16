رسميا..طلاق هنا الزاهد و أحمد فهمى

هبة بريس - القسم الفني

أعلنت النجمة المصرية هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسمياً بعد زواج 4 سنوات، لتؤكد الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول انفصالها عن أحمد فهمى.

وكتبت الفنانة المصرية عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام: “الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وكشفت مصادر متطابقة أن انفصال الثنائى تم منذ 3 أشهر تقريباً دون حدوث طلاق رسمي، حيث انتظرا إنهاء إجراءات الطلاق، والتي تأخرت بسبب انشغالهما بتصوير أعمالهما الفنية، حيث كانت هنا تصور فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” ومسلسل “إقامة جبرية”، بينما أحمد فهمى كان خارج القاهرة من أجل العمل على أكثر من مشروع سينمائى جديد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأشهر الماضية شهدت توتر العلاقة بين هنا الزاهد وأحمد فهمى، ووصلت الخلافات بينهما إلى طريق مسدود، وهو ما جعل هنا تترك منزل الزوجية خلال الثلاثة أشهر الماضية، واستقرت في منزل والدتها وذلك بعدما تم الاتفاق بين الثنائى على الانفصال بشكل رسمي في هدوء.

وتزوج أحمد فهمى وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنياً فى أعمال “الواد سيد الشحات” الذى عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا”، ومسرحية “جوازة معفرتة” التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم “مستر إكس” الذى عرض مؤخراً فى قاعات السينما وكذلك مسلسل إذاعى.

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