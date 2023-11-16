السجينة المسنة “زيلي” تطالب التامك فتح تحقيق في وضعيتها بسجن العرجات

2023-11-16 / 13:09
0
ع. اللطيف بركة - هبة بريس

وجهت عائلة السجينة المسنة “حبيبة زيلي” المعتقلة احتياطيا تحت رقم 46032ً بسجن العراجات 1بمدينة سلا، شكاية إلى المندوب العام للمندوبية السجون وإعادة الإدماج، تتوفر جريدة “هبة بريس”على نسخ منها، تطالب من خلالها بعث لجنة تقصي الحقائق بخصوص وضعية والدتهم داخل المعتقل.

‎ووفقًا لما جاء في الشكاية الموجهة إلى ” التامك”المعتقلة المسنة تعاني داخل المعتقل مما وصف بتجاوزات و انحرافات حقوقية و قانونية، تشمل الضيق الذي تعيشه المشتكية “زيلي” ، بالحرمان من التواصل العادي مع عائلتها، وكذلك تحميلها بأعباء تأديبية بناءً على أسباب مفتعلة، دون احترام القوانين الجاري بها العمل، ودون إبلاغ الدفاع ،بالإضافة إلى ذلك، تم حرمان السيدة زيلي، التي تبلغ من العمر 68 عامًا وتعاني من حالة عمرية و صحية هشة، من شراء مواد غذائية وماء معدني.

‎واشارت الشكاية نفسها ان ما تتعرض له السجينة يتعارض بشكل كامل مع الدستور المغربي والتوجيهات الملكية السامية التي تنص على احترام كرامة المواطن المغربي والمرأة خصوصًا. كما أنها تتعارض مع المعاهدات الدولية التي التزمت بها المملكة المغربية بشأن احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة والسجناء، ومناهضة التعذيب بجميع أشكاله.

‎وطالبت الشكاية من المندوب السامي لإدارة السجون التدخل العاجل للتحقيق فيما وصف بالتجاوزات الخطيرة ، وإيفاد لجنة للتحقيق هذا الوضع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يجدد دعمه للسلم وتعزيز التنمية بجنوب السودان

المغرب يجدد دعمه للسلم وتعزيز التنمية بجنوب السودان

2023-11-16 / 18:16
Photo of طنجة..إحباط محاولة تسليم “كوكايين” وأقراص مخدرة

طنجة..إحباط محاولة تسليم “كوكايين” وأقراص مخدرة

2023-11-16 / 18:09
Photo of الرصاص يلعلع بمراكش لإيقاف شخص حرض كلبا شرسا على مواطنين

الرصاص يلعلع بمراكش لإيقاف شخص حرض كلبا شرسا على…

2023-11-16 / 17:31
Photo of حجز سبائك ذهب ومهيجات جنسية وأدوية خطيرة بمعبر الكركرات

حجز سبائك ذهب ومهيجات جنسية وأدوية خطيرة بمعبر الكركرات

2023-11-16 / 17:05
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 14 مركزا صحيا بجهة فاس مكناس

آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 14 مركزا صحيا بجهة…

2023-11-16 / 16:52
Photo of بوعياش: حصيلة عمل آلية الوقاية من التعذيب “جد إيجابية ومشجعة”

بوعياش: حصيلة عمل آلية الوقاية من التعذيب “جد إيجابية…

2023-11-16 / 15:16
Photo of أدين بالإعدام سابقا.. قرار بالنقض والاحالة يعيد ملف محاكمة “مصري” الى الواجهة

أدين بالإعدام سابقا.. قرار بالنقض والاحالة يعيد ملف محاكمة…

2023-11-16 / 14:42
Photo of الداكي: المؤسسات الأمنية تضطلع بدور هام في مجال الوقاية من التعذيب

الداكي: المؤسسات الأمنية تضطلع بدور هام في مجال الوقاية…

2023-11-16 / 14:10
Photo of أساتذة يقاطعون الأقسام الدراسية ويواصلون تقديم “الدروس الخصوصية”

أساتذة يقاطعون الأقسام الدراسية ويواصلون تقديم “الدروس الخصوصية”

2023-11-16 / 12:58
Photo of درك الفقيه بنصالح يحجز حوالي 8 أطنان من “زيت الزيتون” المغشوشة

درك الفقيه بنصالح يحجز حوالي 8 أطنان من “زيت…

2023-11-16 / 12:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق