السجينة المسنة “زيلي” تطالب التامك فتح تحقيق في وضعيتها بسجن العرجات

ع. اللطيف بركة - هبة بريس

وجهت عائلة السجينة المسنة “حبيبة زيلي” المعتقلة احتياطيا تحت رقم 46032ً بسجن العراجات 1بمدينة سلا، شكاية إلى المندوب العام للمندوبية السجون وإعادة الإدماج، تتوفر جريدة “هبة بريس”على نسخ منها، تطالب من خلالها بعث لجنة تقصي الحقائق بخصوص وضعية والدتهم داخل المعتقل.

‎ووفقًا لما جاء في الشكاية الموجهة إلى ” التامك”المعتقلة المسنة تعاني داخل المعتقل مما وصف بتجاوزات و انحرافات حقوقية و قانونية، تشمل الضيق الذي تعيشه المشتكية “زيلي” ، بالحرمان من التواصل العادي مع عائلتها، وكذلك تحميلها بأعباء تأديبية بناءً على أسباب مفتعلة، دون احترام القوانين الجاري بها العمل، ودون إبلاغ الدفاع ،بالإضافة إلى ذلك، تم حرمان السيدة زيلي، التي تبلغ من العمر 68 عامًا وتعاني من حالة عمرية و صحية هشة، من شراء مواد غذائية وماء معدني.

‎واشارت الشكاية نفسها ان ما تتعرض له السجينة يتعارض بشكل كامل مع الدستور المغربي والتوجيهات الملكية السامية التي تنص على احترام كرامة المواطن المغربي والمرأة خصوصًا. كما أنها تتعارض مع المعاهدات الدولية التي التزمت بها المملكة المغربية بشأن احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة والسجناء، ومناهضة التعذيب بجميع أشكاله.

‎وطالبت الشكاية من المندوب السامي لإدارة السجون التدخل العاجل للتحقيق فيما وصف بالتجاوزات الخطيرة ، وإيفاد لجنة للتحقيق هذا الوضع.

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