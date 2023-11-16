أساتذة يقاطعون الأقسام الدراسية ويواصلون تقديم “الدروس الخصوصية”
هبة بريس - الرباط
يواصل عدد من رجال ونساء التعليم، إضراباتهم عن العمل، ومقاطعة الأقسام الدراسية.
وفي مفارقة عجيبة، يواصل عدد من الأساتذة المضربين تقديم حصص “الدعم الخصوصية”، تزامنا ومقاطعتهم الحضور للفصول الدراسية.
وأكد عدد من آباء وأولياء أمور التلاميذ، أن عددا من الأساتذة الذين يدرسون أبنائهم بمؤسسات التعليم العمومي، يواصلون الحضور بانتظام لحصص الدروس الخصوصية.
وأضاف الآباء أنهم اضطروا خلال الأشهر الأخيرة، إلى تسجيل أبنائهم للاستفادة من “الساعات الإضافية” لتدارك التأخير في الدروس.
وعاب آباء وأولياء أمور التلاميذ، على رفع بعض الأساتذة لشعارات “الدفاع عن تعليم ولاد الشعب”، مقابل دفعهم إلى تسجيل التلاميذ للاستفادة من الساعات الإضافية بمبالغ مالية مهمة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
13 تعليقات
إوا قل لسيادك يطلقوا الفلوس باش ما يحتاج الأستاذ يخدم فالقطاع الخاص. وياك القطاع الخاص مقاولة مواطنة إوا ترفض يخدم عندها أساتذة العمومي وشوف واش يبقى يقرا عندهم شي واحد. كل من يتكالب على حقوق نساء ورجال التعليم يتحمل مسؤوليته التاريخية في تضليل الرأي العام وتضييع مزيد من الوقت والمال في تخريب المدرسة العمومية. فلا تظن أنك قلم مأجور وفقط لكن تذكر كل كلمة يوم الحساب الأكبر. وادعوك إلى أن تأتي بأسماء هؤلاء وعددهم والمؤسسات التي يشتغلون فيها أن كانت لك غيرة فعلا على المدرسة
حرام في مالهم…ميستغلين ضروف الاباء
هناك من يستغل مأسات غزة و إضراب المدرسين لتحقيق الأهداف التي لم يستطيعوا جنيها بفشلهم في الاستحقاقات الديمقراطية السابقة
هناك اساتذة لا يضربون ويزاولون عملهم في الاقسام احييهم واقول لهم انتم الشرفاء .طوبا لكم
ايوا قول الله يحسن عوان الاستاذ اللي يضطر يخدم النهار كامل باش يكمل الشهر. تاواحد ماكره الراحة. وأجرة وزارة التعليم لا تحفظ كرامة موظفيها.
يلاحظ ان موقعكم غير موضوعي
فعلا التلاميذ يعانون من الهدر الزمني
وهذا يحز في نفسنا لكن ماذا عن تغول الحكومة فقط على الأساتذة.
نحن ضد من يدرس في المدارس الخصوصية
وهم قلة.
C’est tout fait vrai et je peux le certifier ! Beaucoup d’enseignants inscrivent leurs enfants dans des écoles privées et ces mêmes enseignants assurent des heures suis dans ces écoles!
هنا يظهر ان الملقب بالاسود لا هم له الا مدخوله الشهري ورصيده في البنك اما الدراسة اصلا لا علاقة له بها.
بعض الأساتذة رغم انهم قلة جدا يأكلون السحت بفعلهم هاذا.
يجب على الدولة ألا تخضع لهؤلاء الإنتهازيين
شابعين عطل و فلوس سوايع و الراحة و زايدينها بالمطالب
الناس قاريين أكثر منهم و ظروفهم أصعب
مفارقة غريبة هاته التي يعيشها رجال التعليم. يخربون المدرسة العمومية ويلهتون وراء الدروس الخصوصية. يدعون مصلحة التلميذ ويسرقون ساعات العمل للتدريس بالخاص. يضربون ويستحلون ريع مداخيل الدعم.يخشون الفقر ويعيشونه. قمة السفالة مع تحياتي للشرفاء.
الاستاذ مقهور لا يمكن للاستاذ ان يفيد المجتمع الا اذا توفرت لديه راحة البال والاسقرار الاقتصادي والاجتماعي
فكيف باستاذ يكتري منزلا متواضعا ب 2500 د + الماء والضوء وااهاتف والملابس 1000 د اذا كانت لديه سيارة فتلك الطامة الكبرى
مصاريف الدار الزوجة الابناء الامراض ،،،،،،
الحقيقة المعلمين والأساتذة يطالبون بتذمير قطاع التعليم مايفعلونه يجعل الآباء يحولون ابناءهم إلى المدارس الخصوصية ولو على حساب بطونهم لايعقل ان يضرب في العمومي ويعمل في الخاص