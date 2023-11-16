الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على ميناء غزة

2023-11-16 / 12:38
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي فريق اللواء القتالي 188 ومقاتلي الأسطول الثالث عشر، سيطروا على ميناء قطاع غزة، ودمروا نصب مرمرة التذكاري الموجود في ميناء القطاع.

وقال الجيش إن “القوات قامت بتطهير جميع المباني في المنطقة التي تستخدمها قوات الكوماندوز البحرية التابعة لـ”حماس”، بالإضافة إلى ذلك هدمت نصبا تذكاريا يمجد أحداث مرمرة، أسطول السفينة التركية إلى غزة في عام 2010”.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “حماس استخدمت المرسى كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ هجمات بحرية”، مشيرا إلى أنه “تحت غطاء مرسى بحري مدني، استخدمت حماس المكان لغرض التدريب وتنفيذ الإرهاب، باستخدام السفن المدنية وسفن الشرطة البحرية التابعة لغزة”.

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‫2 تعليقات

  1. هل من يريد تحرير بلده يسمى ارهابيا حسب قانون المحتل؟ تخيل معي لو كان المغرب لازال تحت الحماية الفرنسية حتى الآن ماذا كان ستسمى المقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسي والاسباني؟ منطق الظالم المحتل يفرض على الضحية مايريد وهو فوق القانون مادام من يحمي القانون الدولي هو من يحمي الظالم المحتل. اين هي العدالة!!

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  2. لماذا تتجنبون قول العدو او الاحتلال الصهيوني ؟ ما هذا التطبيع والخوف ؟ ماذا حدث لللدول العربية هل هو سحر يهودي ؟

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