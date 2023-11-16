درك الفقيه بنصالح يحجز حوالي 8 أطنان من “زيت الزيتون” المغشوشة

2023-11-16 / 12:15
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هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أحد البراديا نواحي اقليم الفقيه بنصالح من حجز كمية هامة من زيوت الزيتون المغشوشة.

وحسب مصدر محلي، فقد داهمت عناصر الدرك الملكي، بعد توصلها بمعلومات دقيقة، “كوري” بالمنطقة المذكورة حيث حجزت حوالي 8 أطنان من الزيوت المغشوشة.

وأضاف ذات المصدر، أن صاحب المكان، كان يعمد الى خلط زيوت المائدة بأوراق زيت الزيتون وإعادة طحنها، ثم بيعها للمواطنين.

وتابع المصدر ذاته، أن مصالح الدرك اعتقلت المعني بالأمر وحجزت الزيوت المغشوشة والأدوات المستعملة في العملية، قبل تقديمه للعدالة.

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