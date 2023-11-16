الملك يؤكد دعم المغرب الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

2023-11-16 / 11:47
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقية تهنئة إلى فخامة محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وجاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي بمناسبة العيد الوطني لدولة فلسطين الشقيقة، أن أعرب لفخامتكم عن أحر تهانئي وصادق متمنياتي، لكم شخصيا بدوام الصحة والعافية، وللشعب الفلسطيني الأبي بتحقيق تطلعاته إلى التقدم والازدهار في ظل الأمن والحرية والاستقرار”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، للسيد محمود عباس، عن اعتزاز جلالته العميق بما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية متينة قائمة على التقدير المتبادل والتعاون البناء، مؤكدا جلالته للرئيس الفلسطيني، دعم المملكة المغربية الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها، حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين المتوافق عليه دوليا ووفق قرارات الشرعية الدولية.

وتضرع جلالة الملك إلى الله عز وجل بأن يعيد هذه الذكرى على الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني الشقيق بكل خير وأمن ووئام وسلام.

وكان جلالة الملك قد أكد في الخطاب السامي الذي وجهه إلى المشاركين في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، المنعقدة السبت الماضي بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، والتي خصصت لبحث الوضع المأساوي في قطاع غزة، على أنه “لا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة، يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، في إطار حل الدولتين”.

وشدد جلالته أيضا على أنه “لا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية وعن تقوية السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن”.

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