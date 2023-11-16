أشرف حكيمي يشكر مبابي ويشيد بمدربه لويس إنريكي

أشرف حكيمي يشكر مبابي ويشيد بمدربه لويس إنريكي

2023-11-16 / 11:14
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أثنى أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، على زميله في الفريق كيليان مبابي، مؤكدا على أنه ساعده كثيرا منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية، وأنه سيظل ممتنا له إلى الأبد.

وقال حكيميي في تصريح للقناة الرسمية لباريس سان جيرمان: “هناك علاقة قوية بيني وبين مبابي ، فقد ساعدني كثيرا منذ وصولي، وكان له الفضل في دمجي مع الأجواء”.

وأضاف المتحدث نفسه: “لقد قدم لي يد المساعدة عندما كنت في حاجة إليها. ممتن له إلى الأبد”.

وأكد الدولي المغربي أشرف حكيمي بأنه يشعر بالارتياح رفقة مبابي سواء تعلق الأمر بداخل الملعب، أو خارجه.

وأضاف: “إنه من الأسهل اللعب معا وأكثر، نحن نتحدث نفس الأسلوب، وسرعان ما نسير على نفس المنوال، ونعرف بالضبط أين ومتى نريد الكرة، بمجرد النظر إلى بعضنا البعض”.

كما تحدث عن مدربه الإسباني لويس إنريكي قائلا:“ لقد تطورت معه في العديد من الجوانب، ومازلت”.

واختتم حديثه بالقول: “يطلب مني المشاركة بشكل أكبر، خاصة عندما نهاجم وفي الثلث الأخير من الملعب. إنه شيء أحب القيام به، أشعر براحة وحرية أكبر”.

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