منتخب أقل من 20 سنة يواجه تونس لحسم لقب دورة شمال أفريقيا

2023-11-16 / 11:21
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هبة بريس ـ رياضة

يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم أقل من 20 سنة يوم غد الجمعة خصمه التونسي ضمن ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا.

و ستواجه كتيبة المدرب محمد وهبي خصما قويا باعتباره صاحب الأرض و الضيافة و كذلك الوصيف المطارد للمنتخب المغربي، حيث أن النقاط الثلاث للمباراة ستقرب المغاربة بشكل كبير من اللقب في انتظار رابع المباريات أمام منتخب مصر.

و يتصدر المنتخب المغربي الترتيب المؤقت بعد إجرائه جولتين من أصل أربعة بست نقاط، متبوعا بالمنتخب التونسي بثلاث نقاط من مباراة واحدة حيث كان معفي في الجولة السابقة.

هذا و فاز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة في المباراة الأولى على منتخب ليبيا بسداسية نظيفة، قبل أن يهزم خصمه الجزائر بثلاثة أهداف لاثنين.

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