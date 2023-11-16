طانطان.. إيقاف 4 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

2023-11-16 / 11:08
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طانطان بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 16 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “الوطية” التي تبعد بحوالي 30 كيلومتر عن مدينة طانطان، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة لفائدة خمسة مرشحين، فيما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والتزوير واستعماله.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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