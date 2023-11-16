المغرب ضد الجزائر

قرعة كأس أفريقيا لكرة اليد تضع المغرب في مجموعة صعبة

2023-11-16 / 10:34
1

أوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024، والتي ستقام بمصر خلال الفترة الممتدة من 19 إلى غاية 29 يناير المقبل، المنتخب الوطني المغربي في مجموعة قوية.

وضمت مجموعة المنتخب المغربي كلا من منتخبات الجزائر والغابون إضافة إلى ليبيا.

وفيما يلي النتائج الكاملة للقرعة:

المجموعة الأولى: الرأس الأخضر- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- رواندا
المجموعة الثانية: مصر- غينيا- الكاميرون- الكونغو برازافيل
المجموعة الثالثة: المغرب- الجزائر- ليبيا- الغابون
المجموعة الرابعة: تونس- أنغولا- نيجيريا- كينيا

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مدرب تنزانيا “يشتكي” قبل مواجهة المنتخب المغربي في تصفيات المونديال

مدرب تنزانيا “يشتكي” قبل مواجهة المنتخب المغربي في تصفيات…

2023-11-16 / 18:37
Photo of وكيل أشرف حكيمي يخرج بتصريح حاسم حول مستقبل اللاعب

وكيل أشرف حكيمي يخرج بتصريح حاسم حول مستقبل اللاعب

2023-11-16 / 17:14
Photo of المنتخب المغربي الأولمبي يتعرض لخسارة “ثقيلة” أمام الدنمارك

المنتخب المغربي الأولمبي يتعرض لخسارة “ثقيلة” أمام الدنمارك

2023-11-16 / 16:55
Photo of تنقيط أداء لاعبي المنتخب المغربي أمام إندونيسيا في كأس العالم للفتيان

تنقيط أداء لاعبي المنتخب المغربي أمام إندونيسيا في كأس…

2023-11-16 / 15:08
Photo of مونديال الفتيان.. المنتخب المغربي يفوز على إندونيسيا ويتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال الفتيان.. المنتخب المغربي يفوز على إندونيسيا ويتأهل إلى…

2023-11-16 / 15:01
Photo of تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام إندونيسيا

تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام إندونيسيا

2023-11-16 / 12:16
Photo of منتخب أقل من 20 سنة يواجه تونس لحسم لقب دورة شمال أفريقيا

منتخب أقل من 20 سنة يواجه تونس لحسم لقب…

2023-11-16 / 11:21
Photo of أشرف حكيمي يشكر مبابي ويشيد بمدربه لويس إنريكي

أشرف حكيمي يشكر مبابي ويشيد بمدربه لويس إنريكي

2023-11-16 / 11:14
Photo of الجامعة تهنئ سيدات سبورتينغ الدار البيضاء على إنجازهن التاريخي

الجامعة تهنئ سيدات سبورتينغ الدار البيضاء على إنجازهن التاريخي

2023-11-16 / 09:32
Photo of سيدات سبورتينغ البيضاء تحققن تأهل تاريخي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

سيدات سبورتينغ البيضاء تحققن تأهل تاريخي لنهائي دوري أبطال…

2023-11-16 / 00:12

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق