المغرب ضد الجزائر

قرعة كأس أفريقيا لكرة اليد تضع المغرب في مجموعة صعبة

2023-11-16 / 10:34
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أوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024، والتي ستقام بمصر خلال الفترة الممتدة من 19 إلى غاية 29 يناير المقبل، المنتخب الوطني المغربي في مجموعة قوية.

وضمت مجموعة المنتخب المغربي كلا من منتخبات الجزائر والغابون إضافة إلى ليبيا.

وفيما يلي النتائج الكاملة للقرعة:

المجموعة الأولى: الرأس الأخضر- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- رواندا
المجموعة الثانية: مصر- غينيا- الكاميرون- الكونغو برازافيل
المجموعة الثالثة: المغرب- الجزائر- ليبيا- الغابون
المجموعة الرابعة: تونس- أنغولا- نيجيريا- كينيا

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