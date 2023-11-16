محمد رمضان لـ”الفلسطينيين”: “كنت أتمنى تأجيل مشاريعي.. ولكن”

هبة بريس - وكالات

اعتذر الفنان محمد رمضان، من الشعب الفلسطيني، بعد إحيائه حفلا غنائيا في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة مساء أمس.

وكتب محمد رمضان عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه على إنستغرام قائلا: “إخواتي الفلسطينيين كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي لولا التزامي مع شركات غير عربية ولا يربطني بهم سوا عقود عمل يجب الإلتزام بها”.

وتابع: “المحبة في القلب والحزن في القلب ولا أحد يزايد على الأخر كلنا عرب وكلنا نتمنى من الله حرية فلسطين اللهم أمين”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0