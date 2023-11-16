الطالبي: “ضحية الوضع الحالي للتعليم هو التلميذ والأسرة”
اعتبر رئيس مجلس النواب، والقيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، أن ضحية الوضع الحالي للتعليم هو التلميذ والأسرة.
وذكر العلمي خلال استضافته في برنامج “نقطة الى السطر”، أن تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، أبرز أن التعليم من بين أسباب الاختلالات ببلادنا، مستشهدا بما حققه التعليم في كل من كوريا الجنوبية ورواندا، مشددا على أن الحوار هو الحل من أجل الإصلاح.
وناشد العلمي، الأساتذة لإيقاف الاضرابات والجلوعلى طاولة الحوار، معتبرا أنهم مسؤولين عن مستقبل التلاميذ والأسر.
وفي نفس السياق، شدد القيادي التجمعي، على أن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية ربط الواجب بالمسؤولية، مشيرا أن هذا الإطار القانوني يحمل في طياته التحفيز أكثر من العقوبة مقارنة مع النص السابق.
وجدد التأكيد على أن الإشارات الإيجابية من الحكومة للحوار بغية تجويد النظام الأساسي، موجودة دائما، لكن المقاربات تختلف، متسائلا هل الرفض يطال كل مضامين النظام الأساسي أم بعضها؟ مضيفا أنه إذا كان الرفض كليا فإن هذا يعني ان سنتين من الحوار الاجتماعي كانت مبنية على الخطأ. وفق قوله
23 تعليقات
هاد السيد نابغة . اواه عرف باللي التلميد و العائلة هما الضحية . داكشي باش ديرينو رئيس البرلمان. على من كيضحك هذا على راسو اما المغاربة واعرين عليه.
ومن المسؤول؟ من صميم العقل البحث عن لمسؤول أما الضحايا فإنه سردهم ونسي آخرين
الطالبي العلمي يرفض أداء مليار و900 مليون كضريبة على معمله بتطوان. لماذا لم يذكر كم يتقاضى رجل التعليم في كوريا؟ الشعب المغربي كله ضحية مافيا الحكومة كاخنوش و العلمي و غيرهم كثير. لا عودة الى الاقسام فليغرق المغرب في الجهل و سترون العواقب ما دمتم تكرهون التعليم و المعلمين و الاساتذة.